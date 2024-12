Sebastián Villa volvió a ser noticia en el continente tras conocerse que jugaría en uno de los clubes grandes de Sudamérica en 2025. La información tomó por sorpresa a más de uno luego de sus polémicas que atravesó estando en el fútbol argentino.

Para nadie es un secreto del talento que tiene el jugador, considerado en su momento como uno de los mejores fichajes del fútbol argentino, sin embargo, los temas con su expareja que lo llevaron a tener problemas con la ley, mancharon lo que había logrado en el terreno de juego.

Sebastián Villa jugaría en uno de los grandes de Sudamérica en 2025

Desde Argentina, en ‘Radio La Red’, el periodista Toti Pasman aseguró que una de sus fuentes le confirmó que Sebastián Villa es nuevo refuerzo de Colo-Colo. Si bien no se ha hecho oficial por parte del jugador o el club, todo parece indicar que es un hecho.

“Un amigo, mi fuente de Boca, que siempre me pasa muy buena información y no falla nunca, me da otro refuerzo para Colo-Colo… Sebastián Villa va a jugar en Colo-Colo”, indicó el periodista.

Sebastián Villa ha tenido amplia trayectoria internacional luego de su paso por el Deportes Tolima. El colombiano vistió los colores de Boca Juniors, el Beroe Stara Zagora y actualmente Independiente Rivadavia.