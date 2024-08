Marcó un golazo con Fluminense y demuestra su deseo de estar en la Selección Colombia

Es una de las preguntas que surgen debido a su doble nacionalidad, pues también es peruano. Kevin Serna apaga el sueño en la Selección Perú porque no cumple el requisito de jugar cinco años consecutivos en aquel país. Serna firmó con Fluminense apenas en julio pasado y eso cortó su camino en la Liga peruana. Además, que su deseo es estar en la Selección Colombia de Néstor Lorenzo.

Kevin Serna con Fluminense. (Photo by Wagner Meier/Getty Images)

Por la fecha 24 del Brasileirao 2024, este volante anotó un golazo para abrir el marcador contra Atlético Mineiro, uno de los partidazos de la jornada en Brasil. En condición de visitante, en el Mineirao, Kevin Serna mostró no solamente su capacidad para definir, sino para acelerar la jugada de ataque y aprovechar los espacios que deja la defensa rival.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.