Con el dorsal 26, Kevin Serna estuvo buscó el gol desde el primer minuto. Si bien tuvo aproximaciones interesantes, no fue sino hasta el minuto 35 cuando tuvo la gran acción del partido que terminó en el 1-0 de Alianza Lima.

Una anotación que fue suficiente para hacerle pasar dolores de cabeza a Fluminense en Lima. Es que no solo fue el gol, sino que el inicio del segundo tiempo Kevin Serna estuvo cerca del doblete e incluso provocó una tarjeta amarilla para Felipe Melo . Jerarquía total que fue clave para que Alianza debutara de gran manera en la Copa Libertadores.

