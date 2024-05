Rosario Central pelea por un puesto en los octavos de final de la Copa Libertadores y han sufrido una dura derrota este martes como local ante Atlético Mineiro. Miguel Ángel Russo atendió a los medios de comunicación tras la caída en el Gigante de Arroyito y dio una contundente respuesta a un periodista luego de una pregunta incómoda.

El Grupo G de la Copa Libertadores está sumamente parejo. Con Atlético Mineiro ya clasificado a los octavos de final y Caracas FC eliminado, Peñarol y Rosario Central deberán pelear por el segundo lugar del grupo. El ‘Canalla’ sufrió una dura caída 0-1 ante los brasileños este martes.

Atlético Mineiro salió a buscar el resultado desde los minutos iniciales y pudo haber marcado más de un gol en el primer tramo. No obstante, fue hasta los instantes finales del encuentro que lograron romper con la paridad inicial gracias a un gol de Paulinho.

Tal y como se acostumbra luego de un partido en la Copa Libertadores, Miguel Ángel Russo se acercó a la sala de prensa para dar su lectura del partido y responder preguntas. Sin embargo, la pregunta de un cronista no fue del agrado del entrenador y su respuesta fue sumamente dura.

Duro cruce entre Russo y un periodista

El reportero en cuestión preguntó por el dominio de Mineiro en la primera mitad, de una forma que no fue del agrado del DT. “Cuando te fuiste al primer tiempo al descanso, ¿sentiste que la habían sacado barato por todo el juego que había tirado Mineiro y lo que les había costado responder?” fue la pregunta.

El entrenador de Rosario Central reaccionó de mala manera a las formas usadas por el periodista. “Mirá, es tu opinión de ‘sacarla barata, sacarla cara’, me parece que el fútbol no es eso. El fútbol, cuando hacés un análisis, no son palabras, ‘la sacaste barata, la sacaste cara’, el fútbol es otra cosa“.

“Sabíamos que el rival tiene mucha posesión, es indudable. Con los jugadores que tiene y por la forma y dinámica que tiene. Sabíamos que el primer tiempo iba a ser más duro y después íbamos a tener más desahogo en el segundo tiempo. Pero ‘la sacaste cara, la sacaste barata’ es tu opinión y es muy de periodista pobre, no es de periodista exclusivo y distinto” agregó.

El periodista trató de explicarse

En ese momento, el periodista hizo su intento por aclarar su pregunta y asegurando que no había intentado ser ofensivo y que simplemente usó una expresión popular. No obstante, Miguel Ángel Russo lo interrumpió y dio por terminada su respuesta. “Dejalo ahí, listo, no quiero hablar más del tema. Cuando usemos expresiones, que sean de otra forma y otra manera“.