Por otra parte, como líder en cuanto a ‘dribles’ se refiere, aparece un jugador colombiano. Para sorpresa de muchos, no es Jhon Arias, ni Miguel Ángel Borja, Edwuin Cetre y mucho menos James Rodríguez. Estamos hablando de Jaminton Campaz, el hombre clave en el ataque de Rosario Central, que es dirigido por Miguel Ángel Russo.

Por ejemplo, en el caso de Millonarios, está en el grupo E y pelea por un cupo a octavos de final con Palestino de Chile, Bolívar de Bolivia y Flamengo de Brasil. Pese a la competencia y la ilusión de la hinchada, las cosas no han salido bien y se aferra a los próximos juegos para poder, al menos, clasificar a Copa Sudamericana. En este complicado panorama azul, sobresale Leonardo Castro como el jugador con más remates en el torneo.

La Copa Libertadores alcanzó la primera vuelta de la fase de grupos y hay presencia colombiana. Junior de Barranquilla y Millonarios pelean por un cupo en octavos de final con varios rivales históricos y con ganas de victoria. El club barranquillero es líder de su zona con cinco puntos, mientras que el ‘Embajador’ es último con solamente uno. Las cosas podrían cambiar en los partidos que les falta a cada uno y no se descartan sorpresas.

