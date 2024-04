“Gracias Miguel por enseñarnos que todo se cura con amor”, “gracias por tanto y Millonarios siempre será tu casa”, “el que no quiere a Miguel Ángel Russo, simplemente no quiere al fútbol, feliz cumpleaños”, “Desde el cielo el Diego te abraza”, “mi papacho, te quiero mucho viejo lindo”, son algunos de los mensajes de los hinchas en la red social X.

Desde ese momento, Miguel Ángel Russo hace parte de la historia de Millonarios, además que durante su estadía en el club ‘Embajador’, pudo recuperarse de un cáncer que le invadía, por eso aquella frase: “Todo se cura con amor”, que hace llorar a más de uno que no olvida la imagen por el título y la pasión de Russo por el fútbol y por los colores del gigante bogotano.

Actualmente, Miguel Ángel Russo dirige a Rosario Central, que también está en la Copa Libertadores y comparte el grupo G con Atlético Mineiro, Peñarol y Caracas. En su primera salida, venció 1-0 al ‘Carbonero’ en el Gigante de Arroyito, dando un buen comienzo a la fase de grupos. El objetivo no es otro que clasificar a los octavos de final.

