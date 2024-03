Inicio del 2024 difícil para James Rodríguez. En plena pretemporada en Brasil, el volante colombiano protagonizó la gran novela del mercado con su continuidad en Sao Paulo. Volvió de las vacaciones, fue apartado para hacer entrenamientos diferenciados y estuvo cerca de abandonar el gigante paulista. Al final, reculó y se quedó en el ‘Tricolor’. Sin embargo, su continuidad en estos primeros meses de año no ha sido la esperada bajo las órdenes del técnico Thiago Carpini.

Hasta hoy, James Rodríguez no ha jugado un solo partido de 90 minutos con Sao Paulo en 2024. Al principio, no fue inscrito en el Torneo Paulista y recién empezó a ser convocado por la baja de Luiz Gustavo. Sin embargo, fue relegado a la suplencia, pero los pocos minutos de competencia que ha sumado han tenido un efecto positivo y han dejado ver su buen estado físico. Incluso, hubo preocupación en el club por su convocatoria a la Selección Colombia.

En medio de este contexto, aparecieron las fuertes palabras de Cícero João de Cezare, más conocido como Cicinho, ídolo de Sao Paulo y voz de autoridad en lo que tiene que ver con el club. Este exjugador fue campeón de la Copa Libertadores 2005 de la mano de Paulo Autuori y pasó por prestigiosos clubes europeos como Real Madrid y Roma. Sus declaraciones fueron muy picantes y se fue en contra de James Rodríguez.

“Ahora tengo que escuchar que James Rodríguez no estaba seguro de ejecutar un penal, entonces, ¿qué está haciendo este tipo en Sao Paulo? No juega porque está fuera de ritmo y no lanza un penalti porque tiene miedo… A alguien más le va a engañar”, dijo Cicinho en sus redes sociales.