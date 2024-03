El fútbol profesional colombiano pudo aprovechar poco y nada el talento de James Rodríguez, pero esta historia estuvo a punto de ser diferente. Un equipo del FPC tuvo la posibilidad de comprar al ’10’ colombiano por $15 millones de pesos cuando apenas iniciaba los primeros pasos en el balompié. ¿Qué pasó? BOLAVIP te cuenta la historia.

La Academia Tolimense tenía un niño pequeño y talentoso que empezaba a dar de qué hablar en uno de los torneos infantiles más importantes de Colombia: el Pony Fútbol. Ojo, aquí un equipo de fútbol colombiano pudo comprar a James antes de que llegara a Envigado.

El equipo denominado ‘La Cantera de Héroes’ se movió rápido y adquirió los derechos deportivos de James Rodríguez para que debutara el 21 de mayo de 2006 en el partido entre Envigado y Cúcuta Deportivo. El volante ingresó con 14 años al minuto 20 del segundo tiempo y estuvo a punto de anotar de tiro libre.

Lo que fue una mala noticia deportiva para Envigado con el descenso en el 2007 terminó siendo la posibilidad para que James sumara más y más minutos. Rodríguez hizo su único gol en el fútbol colombiano el 6 de octubre de 2007 contra Dépor F.C. en la División B del FPC. El equipo ‘Naranja’ logró el ascenso a la A en esa temporada, pero el futuro del volante colombiano era debutar en primera división con Banfield, de Argentina, el 7 de febrero de 2009.

El nombre de moda en el fútbol colombiano es el de Dayro Moreno. El delantero del Once Caldas llegó a 225 goles, superó a Sergio Galván Rey y se convirtió en el máximo goleador en la historia del FPC. Justamente fue Dayro el protagonista de la historia que recordó al equipo que estuvo a punto de comprar a James Rodríguez por un precio que, hoy en día, sería una ganga.

El equipo del FPC que casi compra a James por $15 millones de pesos

Álvaro Hincapié, periodista deportivo, recordó en X las declaraciones de Carlos ‘Panelo’ Valencia, exjugador y hoy en día asistente de La Equidad, en el diario La Patria sobre la recomendación que Dayro Moreno le hizo al Once Caldas: “Me recomendó un volante menudito, creativo y talentoso. Averiguamos y era James Rodríguez. Pidieron $15 millones por su pase, no hubo acuerdo“. Ay, Dios… La oportunidad que dejó pasar el ‘Blanco, Blanco’.

James Rodríguez confesó el equipo del FPC donde le gustaría jugar

Al contemplar la idea de jugar en la Liga Colombiana, James Rodríguez no descartó esa opción y en mayo de 2023 le dijo al canal RCN que “uno no le puede cerrar la puerta a nadie. Desde niño siempre quise jugar en Colombia, jugué en el Envigado, entonces por qué no jugar ahora. Vine desde muy pequeño a Medellín, entonces no sé qué podrá pasar, no sé dónde, es algo que he debatido mucho tiempo con mis amigos. El equipo en el que siempre quise jugar de niño fue Deportes Tolima. Lo veía jugar cuando era niño y quería jugar allí. Dentro de mis prioridades no está ahorita venir a Colombia, pero en unos años tal vez”.