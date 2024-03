La relación entre James Rodríguez y Sao Paulo parece ir mejorando de forma significativa luego de meses de tensión. El jugador ha ido ganando espacio en el equipo, pero ahora el club brasileño debe prepararse para no tenerlo a disposición por unos días.

La ausencia de James Rodríguez en los partidos de Sao Paulo se ha convertido en una constante en lo que va de temporada. El colombiano tardó en hacer su debut en este 2024 por su condición física, que se sumó a sus conflictos para salir del club en este mercado.

Finalmente, las partes lograron limar sus asperezas y el jugador ya ha hecho su debut. El cucuteño ya ha visto minutos en un par de partidos por el Campeonato Paulista, registrando un gol y una asistencia en solo 33 minutos sobre el terreno de juego.

James parece ir recuperando su forma física y se espera que vaya teniendo cada vez más minutos con el plantel Tricolor. Sin embargo, Thiago Carpini no contará con el jugador para varios entrenamientos de este mes, dado que es muy probable que sea convocado a los amistosos de la Selección Colombia.

Hay preocupación en el entorno de Sao Paulo

Para suerte del entrenador, Thiago Carpini, el Campeonato Paulista cumplirá con la pausa durante la fecha FIFA. Por lo tanto, no deberán afrontar ningún partido oficial sin el jugador. No obstante, la preocupación en el entorno de Sao Paulo no acaba allí.

“La mayoría de las veces, lamentablemente, regresaba de la Selección con un problema agravado, pequeñas lesiones que dificultaban considerablemente los entrenamientos con nuestro grupo, hasta el punto de que, cuando regresó de la selección, después de 10 o 15 días, todavía se encontraba en el departamento médico. No es ninguna sorpresa” fueron palabras del exentrenador Dorival Junior según RCN.

¿Cuándo juega la Selección Colombia?

Luego de un 2023 brillante, la Selección Colombia inicia su preparación para la Copa América con un par de amistosos en suelo europeo. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se enfrentará a España el 22 de marzo en el Olímpico de Londres, para luego medirse ante Rumania el 26 de marzo en el Estadio Metropolitano de Madrid.