El nuevo look que presentó Richard Ríos en el clásico contra Sao Paulo es furor en redes sociales.

Este fin de semana se paralizó la gran ciudad brasileña por el clásico, uno de los más importantes de Latinoamérica. Por la fecha 23 del Brasileirao, Palmeiras se vio las caras con el Sao Paulo en el Allianz Parque. El local ganó 2-1 de forma agónica tras un doblete del argentino José Manuel López. Richard Ríos estuvo 87 minutos en la cancha y en su lugar ingresó Rony. Lo mejor, para muchas, fue el nuevo look que presentó el jugador antioqueño en este encuentro.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.