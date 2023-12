Ha finalizado la temporada para Juan Fernando Quintero en Racing y su futuro está en el aire. El equipo de Avellaneda ha quedado fuera de la Copa de la Liga Argentina y el volante colombiano ha vuelto a dejar en duda dónde jugará para el próximo año.

Racing Club de Avellaneda ha culminado su participación en la Copa de la Liga Argentina. La Academia ha caído en los cuartos de final de la competición ante Rosario Central este domingo en el Estadio Martearena de Salta, cayendo en la tanda de penales.

De esta manera, el equipo pone punto y final a su agenda del año 2023 y empiezan los rumores del mercado de pases. Uno de los nombres que más preocupa en el entorno del club argentino es el del volante Juan Fernando Quintero, ya que su continuidad no parece asegurada.

¿Fin de ciclo para Quintero?

Juan Fernando Quintero llegó al plantel de Racing Club en agosto de este año. El volante finalizó su contrato con Junior de Barranquilla y consiguió su regreso al fútbol argentino, donde había logrado hacerse un nombre con la camiseta de River Plate.

Ahora, finaliza el torneo en el fútbol argentino para Racing con la eliminación de la Copa de la Liga y la gran pregunta es si el colombiano jugará la próxima campaña con La Academia. Muchos hinchas temen por su posible partida en el próximo mercado de pases.

Luego del partido ante Rosario Central, Juan Fernando Quintero atendió a los medios de comunicación. Las preguntas sobre su futuro no se hicieron esperar y la respuesta evasiva del futbolista no ha dejado nada tranquila a la hinchada del equipo de Avellaneda.

“Yo estoy en Racing, es lo que más importa. Quiero defender este equipo. siempre. Siempre se especula, pero hay cosas que yo no controlo. Sería una falta de respeto decir que me voy cuando hoy me siento triste” fueron las palabras del jugador.

Vale recordar que el futbolista colombiano ya había puesto en duda su futuro en el equipo argentino tras la salida de Fernando Gago del banquillo. “Yo no sé si mi continuidad está asegurada para 2024. Es extraña la situación de no saber qué DT va a venir. Se especula todos los días con un entrenador nuevo“.

Incertidumbre en Racing

Juan Fernando Quintero llegó a Racing y se puso a disposición de Fernando Gago. Sin embargo, el entrenador presentó su renuncia luego de la derrota en el clásico ante Independiente el pasado 30 de septiembre. El club no ha decidido quién será su próximo entrenador.

En estos meses, el primer equipo de La Academia ha estado bajo las órdenes de Sebastián Grazzini, que asumió el cargo de entrenador de manera interina hasta el final de la Copa de la Liga. Ahora se espera que el club decida quién estará en el banquillo, algo que puede ser clave para el futuro de Juan Fernando Quintero.