La temporada de la Liga BetPlay Dimayor 2023-II llega a su recta final y los principales clubes del fútbol colombiano ya piensan en el mercado de pases. En las últimas semanas hubo un jugador de pasado en la Premier League que sonó como una posibilidad para Millonarios, pero ha revelado públicamente que rechazó a los Azules.

Millonarios se mantiene en la lucha cabeza a cabeza con Independiente Medellín por el boleto a la final de la Liga BetPlay Dimayor 2023-II. Restan un par de partidos de los cuadrangulares y una posible final, pero la dirigencia del club bogotano ya piensa en los refuerzos para la próxima temporada.

Hace solo unos días el periodista de ESPN, Julián Capera reveló que el experimentado delantero, Hugo Rodallega estaba en la lista de interés del ‘Embajador’. Vale recordar que el jugador con paso por las ligas de México, Inglaterra, Turquía y Brasil pertenece actualmente a Independiente Santa Fe.

En una entrevista con el diario AS, el delantero de 38 años se sinceró sobre las opciones que tuvo a la hora de regresar al fútbol colombiano, asegurando que pensaba en su fichaje por América de Cali previo a su firma con Independiente Santa Fe.

“El hincha de Santa Fe y el país entero sabe que no me gusta salir a decir mentiras, a dar entrevistas en las que yo voy a mentirle al hincha de Santa Fe como para que se ilusione, no. Yo soy muy claro y me gusta que tengan claros mis pensamientos y que sepan lo que yo quiero. Yo cuando llegué de Brasil, yo estuve hablando con América porque yo quería volver al América, estuve muy cerca, prácticamente con la última reunión que medio se complicó pero siempre se dio para que yo llegara al América y a partir de ahí que yo me di cuenta que en América no iba a ser” dijo el jugador.

Rodallega confirmó que, una vez caídas las negociaciones con América, decidió poner rumbo a Independiente. “Inmediatamente dije ‘bueno, este caso ya queda aquí a un lado, vamos a buscar encarrilar nuestro futuro en otro equipo’, y ahí empezaron a llegar ofertas, llegó una oferta de Pereira, una del Bucaramanga, llegó la de Santa Fe”

Rechazó a Millonarios

Con respecto a los rumores sobre su traspaso a Millonarios, Hugo Rodallega confirmó que cumplirá su contrato con Santa Fe. “No, no. Yo esto firme. Yo firmé un contrato, un vínculo que extendió mi estadía acá y yo estoy acá. Yo no entiendo por qué la gente sale a decir que Hugo se quiere ir o que Hugo dijo que se quiere ir, o que Hugo puso un tweet, o que subió algo a Instagram ¡eso es una red social! Al menos yo lo que hago con mis redes sociales es interactuar con la gente porque para eso uno las tiene“.

“Sonó el tema de Millonarios y lo digo aquí: me han llamado de equipos de aquí de Colombia, incluyendo a Millonarios, pero eso pasa cuando ven que uno está bien. Eso lo puede hacer el equipo verde, el equipo rojo, el equipo azul, el equipo gris, es normal” resaltó el veterano.