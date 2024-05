Miguel Borja no se guardó nada luego del polémico arbitraje del encuentro entre Nacional y River Plate.

Lo ocurrido este martes 7 de mayo en el Gran Parque Central durante el partido entre Nacional y River Plate es inentendible. El partido no tuvo ningún expulsado luego de que los jugadores llegaran a las manos. El delantero del Millonario, Miguel Borja estalló contra el arbitraje luego de la igualdad en Montevideo por la Copa Libertadores.

El encuentro entre Nacional de Uruguay y River Plate de este martes en la Copa Libertadores apuntaba a ser un gran espectáculo futbolístico. Sin embargo, hubo muchos roces entre los jugadores desde el inicio del partido, que acabaron en una tángana al inicio del segundo tiempo.

Las tomas del VAR muestran claramente cómo hay agresiones directas, habiendo una toma en la que se ve cómo le dan un golpe en la cara a Paulo Díaz. Sin embargo, no hubo expulsados en el partido disputado en la capital uruguaya, desatando un escándalo.

Duras críticas al arbitraje

Lo ocurrido durante el partido desató las quejas por parte de River Plate. Uno de los que salió a quejarse por lo ocurrido fue el delantero colombiano, Miguel Borja. El atacante criticó fuertemente al árbitro tras lo ocurrido en el Gran Parque Central.

Borja pasó por los micrófonos de ESPN y no se guardó nada a la hora de cuestionar al arbitraje. “Hay una jugada que para mí marca el juego en el segundo tiempo que era roja, entonces yo no entiendo a un árbitro, con más de 500 partidos encima, le cuesta sacar una roja. Si te llaman del VAR no es por una amarilla, te llaman es por una roja. Yo creo que eso influyó mucho, hay que seguir trabajando lo que queda por delante, porque se nos han dado los resultados y vamos a seguir viendo“.

“La falta contra Aliendro no es una agresión directa porque Lozano va con intención de hacerle daño, de pronto pudo haber castigado esto y luego la ‘piña’ que le pegan a Paulo (Díaz), cuando te llaman del VAR, hay que saber interpretar el tema del VAR, porque sino van a estar llamando todo el tiempo por una amarilla y, hasta donde yo tengo entendido, te llaman es por una roja. Entonces, no sé por qué el árbitro con más de 500 partidos, porque lo conozco de Brasil, por qué le cuesta sacar una roja ¡Si es roja, es roja, hermano!” agregó el atacante colombiano luego del escándalo en suelo uruguayo.