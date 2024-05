Otro partido más y James Rodríguez volvió a quedar borrado de la convocatoria de Sao Paulo. Esta vez, fue el quinto compromiso del ‘Tricolor Paulista’ en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. Enfrentaron en casa a Barcelona de Ecuador, pero al colombiano le tocó ver el juego por televisión. Con esta nueva ausencia quedó demostrado que él no está en los planes de Luis Zubeldía. Su salida del equipo está sentenciada.

Desde que llegó el DT argentino, James Rodríguez desapareció del equipo principal de Sao Paulo. Ni siquiera es convocado para ser suplente. Esta situación es demasiado llamativa en Brasil y la prensa sigue insistiendo a Zubeldía por el cafetero. “No es nada personal”, aseguró el entrenador tras empatar contra Barcelona en Libertadores. El club ya trabaja para rescindir su contrato y que se vaya de Brasil sin mayores inconvenientes.

Presidente de Sao Paulo confirma la salida de James Rodríguez

En entrevista para ‘ESPN Brasil’, Júlio Caseres volvió a tomar la palabra para zanjar, de una vez por todas, el futuro de James Rodríguez. Como se había adelantado semanas atrás, el colombiano no seguirá jugando con Sao Paulo. El nuevo DT del equipo le bajó el pulgar y no contará con sus servicios. El Presidente del club fue honesto y directo. No está en los planes del nuevo cuerpo técnico, así que saldrá en el próximo mercado de fichajes.

“En cuanto acabe la Copa América, vamos a ocuparnos de él con dedicación y cautela para tener un final feliz“, aseguró el Presidente de Sao Paulo.

Se espera que, en las próximas semanas, James Rodríguez rescinda su contrato con Sao Paulo. Había firmado un vínculo hasta 2025. Su objetivo es resolver su salida antes de la Copa América 2024 para concentrarse de lleno con la Selección Colombia. Luego de eso, buscará un nuevo proyecto donde le garanticen minutos de competencia.