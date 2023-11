Uno de los partidos más llamativos de la fecha 5 de las Eliminatorias fue en el que se midieron la Selección Argentina contra Uruguay, juego que terminó con una contundente victoria para los ‘charrúas’, que se pararon mejor en la cancha y se llevaron los tres puntos de la Bombonera, duelo que estuvo muy ‘picante’ a lo largo de los 90 minutos.

El compromiso fue arbitrado por el colombiano Wilmar Roldán, al que le tocó sacar su temperamento y experiencia para que el partido no se le saliera de las manos, debido a que por momentos el juego se hizo muy friccionado, con desencuentros entre los futbolistas, que se dijeron de todo en la cancha.

Uno de los momentos más agitados, se dio en el primer tiempo, cuando Lionel Messi recibió una falta en el borde del área de Uruguay, allí se armó un tumulto entre futbolistas de ambos equipos, donde Manuel Ugarte se desahogó con Rodrigo de Paul y le dijo que era un “chup… ver… de Messi”, palabras que quedaron reflejadas en la transmisión.

El gesto del futbolista uruguayo le dio al mundo, desatando todo tipo de reacciones, en donde algunos resaltaron la efervescencia con la que se juega el fútbol en Sudamérica, más en este tipo de compromisos, mientras que desde argentina, algunas se quejaron por lo acontecido y lamentaron que Roldán no lo hubiera expulsado.

¿Qué dijo Rodrigo De Paul de a polémica?

El mediocampista argentino no quiso meterle más leña al fuego por la acción y lo que le dijo Ugarte, por lo que indicó que “es una bolu…, que queda adentro de la cancha. Me gusta hablar de fútbol a mí”, acabando asó con el tema y evitando profundizar sobre la polémica acción que también enojó a Lionel Messi.

Sobre el partido, De Paul aseguró que: “Lamentablemente, no pudimos desarrollar todo lo que venimos haciendo. Uruguay lo hizo muy bien y nos tocó perder. Uruguay nos superó, pero demostramos muchas veces que tenemos carácter y no podemos reprocharnos nada. Me siento un jugador importante en el equipo, así que las responsabilidades hay que tomarlas, más cuando hay una derrota. Hay que levantarse y hacer un gran partido en Brasil. Tenemos que cuidar lo que logramos y el respeto que ganamos”.

¿Contra quién se mide Argentina en la próxima jornada?

Los campeones del mundo no la tendrán nada fácil en la fecha 6 de la Eliminatoria, ya que disputará el clásico ante Brasil en condición de visitante, duelo que se llevará a cabo el día martes 21 de noviembre a las 7:30 PM en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, en el que ambos equipos llegan tras haber perdido.

