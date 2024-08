Una segunda semana que pinta muy bien para la delegación colombiana en los Juegos Olímpicos de París 2024. Luego algunas decepciones en el comienzo de las competencias y de los rumores en redes sociales de que iba a ser una edición ‘para el olvido’, Ángel Barajas mostró su potencial y le devolvió las alegrías y las ilusiones de medalla al país tras quedar muy cerca del oro y adjudicarse la plata en la barra fija de la gimnasia artística.

Una medalla de plata que cae en gran momento para la delegación colombiana, que aún no descarta medallas de oro en París 2024. Todavía faltan dos disciplinas clave para Colombia y existen, sobre el papel, tres posibilidades reales para subir a lo más alto del podio en un mismo día. Las miradas se colocan en la halterofilia y el ciclismo de pista.

Apunte el día: es el 8 de agosto que puede ser histórico para Colombia. La jornada tendrá acción en el keirin femenino del ciclismo de pista y la halterofilia de 59 y 73 kilogramos, respectivamente. En el levantamiento de pesas, Javier Mosquera estará en acción (73 kg) sobre las 12:30 pm y definirá sus posibilidades de medalla. En mujeres (59 kg), Yenny Álvarez es firme candidata a subir al podio (8:00 am, hora colombiana).

Este mismo día, el keirin femenino se tomará la mañana en Colombia y la tarde en Francia y definirá el oro, la plata y el bronce. La colombiana Marta Bayona quiere demostrar todo su potencial en las fases clasificatorias a primera hora y sobre el medio día, estaría definiendo en la final de la competencia. El medio día del 8 de agosto puede estar bañado totalmente de oro el país.

ANDREWS Ellesse, BAYONA Martha (amarillo), FINUCANE Emma, GENEST Lauriane, PRÖPSTER Alessa-Catriona, VECE Miriam: UCI Track cycling, Rad, Radsport, Bahnrad, Bahn Champions League London 2023. IMAGO.

Programación del 8 de agosto 2024 para Colombia en los Juegos Olímpicos

Halterofilia, categoría de 59 kilogramos, femenino: Yenny Álvarez desde las 08:00 am de Colombia.

Halterofilia, categoría de 73 kilogramos, masculino: Luis Javier Mosquera desde las 12:30 pm de Colombia.

Luis Javier Mosquera. (Photo by Chris Graythen/Getty Images)

Ciclismo de pista, keirin femenino, fase clasificatoria: Marta Bayona desde las 6:30 am de Colombia. (Disputarán repechajes a partir de las 8:00 am, aproximadamente). Los cuartos de final son a las 10:00 am, semifinales a las 11:15 am y la final sobre las 12:10 pm.