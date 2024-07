Javier Mosquera va por el camino correcto, no se descuida ni un milímetro y la mentalidad es muy clara, ser el próximo medallista de oro en la halterofilia de los Juegos Olímpicos de París 2024 y así quedar en la historia de Colombia. Lo puede lograr, nadie dijo que será fácil. Su esfuerzo, disciplina y talento ya lo han puesto en podios y lugares de honor en pasadas citas olímpicas.

No es la primera vez que Javier Mosquera llega a unos Juegos Olímpicos en las listas de favoritos de Colombia para obtener medallas. No ha decepcionado, pues ya logró el bronce en Río de Janeiro 2016 (en su debut), y la plata en Tokio 2020. Ahora, se alista para arrasar en la categoría 73 kilogramos y vencer a sus principales rivales asiáticos y europeos. El deportista vallecaucano, oriundo de Yumbo y con 29 años, no se cansa de soñar y espera quedar en lo más alto en París 2024.

Cabe recordar que Luis Javier Mosquera fue el colombiano número 43 clasificado a los Juegos Olímpicos de París 2024. El pesista pudo obtener el cupo en la Copa Mundo de Levantamiento de Pesas de Tailandia, en abril pasado. Pudo mantenerse en el top 10, lo que le fue suficiente para colocar su nombre en la categoría 73 kg.

Otra de las complicaciones que tuvo Javier Mosquera durante el ciclo olímpico fue el cambio de peso para París 2024. El pesista colombiano competía en la categoría de 67 kilogramos, pero esta desapareció para París 2024 y se convirtió en 73 kg, seis kilos más, que permite serios cambios en su medición corporal, dieta y entrenamiento. En solo cuatro años, el oriundo de Yumbo pudo hacerle frente a la nueva medida de las autoridades y clasificó. Va por el oro.

Luis Javier Mosquera durante las competiciones en Tokio 2020. (Photo by Chris Graythen/Getty Images)

Javier Mosquera es otro ejemplo de superación del deporte colombiano

Cuando apenas era un niño de ocho años, Javier Mosquera fue apoyado y guiado para que comenzara el proceso en el levantamiento de pesas, dejando otras disciplinas que le dieron pistas como el fútbol y el patinaje. Sus hermanos Jhon Jairo y José Marino, y su papá, Luis Javier, lo llevaron por el camino de la halterofilia. Iba a los entrenamientos a un coliseo en Yumbo, que hoy ya lleva su nombre, en honor a uno de los mejores deportistas de la historia de este municipio.

“Cuando yo empecé a entrenar, yo quería levantar mucho peso, pero mi entrenadora Damaris no me dejaba porque estaba demasiado pequeño, yo era un niño. Comencé en este deporte porque mis dos hermanos lo practicaban y salían a competir a otras ciudades, entonces dije, yo quiero y me di la oportunidad de inspeccionar un nuevo deporte”, comentó Mosquera, quien tuvo en la pasión de su familia por el deporte, un apoyo fundamental desde muy chico.

Además, Javier Mosquera alcanzó a ser rechazado en algunos momentos por su corta edad y apariencia física y pocos creían en su talento. Asimismo, la poca mentalidad en ser alguien grande en la halterofilia lo podría haber dejado como alguien aficionado y no surgir en este deporte en el que Colombia es protagonista por el mundo.

“Muchas personas me decían que llevaba 7 años entrenando y nada que se veía una mejoría, entonces yo me metí en mi corazón y en mi mente que con este deporte iba a salir adelante y saldría campeón”, confesó el deportista que hasta hoy no pierde su esencia y más que nunca recuerda esas palabras para saltar por el oro en París 2024.

La prueba de 73 kg del levantamiento de pesas se disputará el próximo 8 de agosto a partir de las 12:30 pm, hora colombiana.