“La disciplina es fundamental y eso no se negocia. Además de los días que entrena, que es de lunes a sábado, tiene 19 domingos donde también lo hizo. Esto es resultado del esfuerzo y de mucha dedicación. Ángel tiene condiciones y eso hay que apoyarlo. La mayoría de los deportistas no tienen recursos, entonces se les debe ayudar, si tienen una buena parte integral y son útiles”, dijo Jairo Ruiz a Noticias Caracol, apenas se logró la medalla de plata en la barra fija.

En atención a medios de comunicación, Jairo Ruiz da las claves del éxito y todo lo resume en una sola palabra: DISCIPLINA. Apenas ganó Ángel Barajas, su lema volvió a ser expresado. Es una cualidad que él no negocia y considera que es el fundamento para lograr lo que uno se propone no solo en el deporte, sino en la vida.

El abrazo entre Jairo Ruiz y Ángel Barajas. (Photo by Jamie Squire/Getty Images)

Colombia no para la fiesta luego de la medalla de plata de Ángel Barajas en los Juegos Olímpicos de París 2024 . El cucuteño de 17 años logró lo que muchos veían imposible, las probabilidades estaban por el piso luego de una primera semana bastante difícil. El gimnasta aprovechó los errores de sus principales rivales y quedó cerca de la medalla de oro, que fue para el japonés Shinnosuke Oka.

