Cuando necesite mostrar un ejemplo de esfuerzo y sacrificio, no dude en colocar la historia de Yeison López.

Mientras atendía al periodista José Fernando Neira en vivo en RCN, Yeison López no pudo ocultar su emoción al escuchar la voz de su mamá, María Julia López, quien le recordó el duro camino recorrido desde que fue desplazado por la violencia, su viaje a Cali y todos los comienzos en el deporte y el poco apoyo con el que contaba. Su mamá prácticamente le dio la orden de dar todos los agradecimientos por estos logros, comenzando por la ‘escuelita’ a la que iba. Luego, pasó su hermano, su gran confidente en esta lucha. El último en pasar fue Lucreciano López, su padre.

Por supuesto que la emoción junto a sus padres no se hizo esperar. En el lente del Canal RCN quedó toda la secuencia de lágrimas entre Yeison López y sus padres. Una felicidad invadida por el llanto al recordar todo el sacrificio para estar ahí. Le arruga el corazón a todo un país. Cuando necesite mostrar un ejemplo de esfuerzo y superación, no dude en colocar la historia de este campeón.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.