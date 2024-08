Lo primero que hará Yeison López con la millonada que ganó por la medalla de plata

No lo duda ni un instante. Apenas recibió la medalla de plata, Yeison López comentó que lo primero que hará con el dinero que le darán (incentivo del Gobierno), es comprar la casa para su mamá. Un sueño que se tiene desde muy chico y gracias a su brillante presentación en los Juegos Olímpicos lo podrá conseguir. Felicidad total para él y su familia por el objetivo cumplido y los proyectos.

‘Gokú’ se mantuvo firme, superó los obstáculos y no se dejó vencer pese a los intentos fallidos. Aunque en el envión se le vio cómodo, con suficiente resistencia para colocar la barra en el pecho, parte en la que muchos de sus rivales no se vieron estables. El exparticipante del Desafío puso potencial y con 390 kg, aseguró la medalla de plata. Excelente resultado que demuestra el potencial y el proceso de Colombia en la halterofilia.

