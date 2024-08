Yeison López brilla en Francia. El pesista chocoano llegó a París con toda la mentalidad de que podía derrotar a sus principales rivales. El deportista colombiano impuso autoridad en la competencia y se convirtió en el segundo medallista de plata en los Juegos Olímpicos 2024. Se comportó a la altura en el arranque y el envión. ‘Gokú’ se mantuvo firme, superó los obstáculos y no se dejó vencer pese a los intentos fallidos. El exparticipante del Desafío demostró todo su potencial para entregarle una nueva alegría a todo un país.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.