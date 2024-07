La boxeadora Yeni Arias se lució en el boxeo femenino en los Juegos Olímpicos de París 2024. En la categoría de los 54 kilogramos, la deportista vallecaucana cumplió con el favoritismo, venció a su rival asiática y se metió en los cuartos de final de la competencia.

Yeni Arias saltó al cuadrilátero a verse las caras con la india Pretti Pauuer. La colombiana se quedó con el primer asalto tras el veredicto de los jueces y eso fue fundamental para afrontar con más tranquilidad el resto de la pelea y mucho más ante la presión de la deportista de la India.

Tras ceder en el segundo round, en el tercero, Yeni Arias salió con más fuerza y evitó las sorpresas, pudo sacar adelante el asalto con golpes certeros y un poco más de técnica buscando la victoria. Pretti Pauuer mostró resistencia, pero no le alcanzó y le tocó retirarse en los octavos de final. Por decisión dividida, la colombiana salió victoriosa.

De esta manera, Yeni Arias clasificó a los cuartos de final de la categoría de los 54 kilogramos y de ganar próximo combate, asegurará medalla de bronce en París 2024. La próxima pelea de la colombiana es contra la coreana Alejo Inn, el 1 de agosto a las 2 pm, hora colombiana.

Este actuar de Yeni Arias estaba en los presupuestos de la delegación colombiana y un pase a las semifinales se permitía en las cuentas. La oriunda de Roldanillo demostró un gran nivel y total aspiración para meterse entre las cuatro mejores del mundo en su categoría.

La boxeadora tiene una complicada historia de vida. Yeni Arias se ha enfrentado a varias dificultades económicas a lo largo de su vida. Su madre, Flor Alba Castañeda, tenía que levantarse muy temprano, junto a Jenny Marcela, para ir al colegio,

Las condiciones eran precarias. La situación de vida dela boxeadora en sus años de juventud y adolescencia no daba para conseguir los tres platos de comida. Ella y su familia fueron víctimas de burlas, de señalamientos y duros golpes psicológicos por los modos de vivir, donde en muchas ocasiones Yeni asistía con vestimenta rota al colegio y calzado en lamentable estado.

“Mantenía en mucha rumba, el trago y la droga la dominaron, pero me di cuenta tarde de lo mal que andaba en la vida. El peor problema de la persona que consume es no reconocerlo o decir que lo puede controlar. Llegué a un punto que no lo podía controlar, tenía que consumir para hacer algo”, destacó Yeni Arias en diálogo con El Tiempo el 25 de octubre de 2023.