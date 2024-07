María Camila Osorio sigue haciendo historia en los Juegos Olímpicos París 2024 donde consiguió su segunda victoria en el tenis femenino. La colombiana volvió a ganar en sets corridos, esta vez a la Ucraniana Dayana Yastremska tras derrotarla con parciales de 7-6 (6) y 6-4 en un partido que supo trabajar desde el principio.

Si bien, no estuvo fina en su saque, logró darle manejo a su juego en el servicio de la rival hasta llevarse una importante victoria en la segunda ronda que la pone a soñar con una medalla en los Juegos Olímpicos. Aún falta camino y no será fácil, pero con su nivel actual hay con qué ilusionarse con hacer historia.

Las victorias que le faltan a María Camila Osorio para conseguir medalla en París 2024

Luego de la primera victoria en la primera ronda ante la siempre poderosa Jelena Ostapenko que es la número 11, y a quien también derrotó 2-0, el partido ante la ucraniana era un reto menor, pero no para confiarse. A la número 28 del ranking se le ganó con categoría y contundencia en un primer set muy difícil.

María Camila Osorio tendrá un nuevo y complicado reto en la tercera ronda. La colombiana enfrentará a la número 8 del mundo, Danielle Collins quien derrotó a Caroline Wozniacki. El lema de nuestra tenista es ir paso a paso, jugar punto a punto e ir partido a partido, sin embargo, hay que tener en cuenta que en la otra llave aparece la número 1, Iga Swiatek, con quien se enfrentaría en cuartos de final.

A la colombiana le faltarían tres partidos más para por lo menos pelear por la medalla de bronce, con cuatro partidos más aseguraría medalla, ya sea la de oro o plata.

Palabras de María Camila Osorio luego de su segundo triunfo en los Juegos Olímpicos

La tenista no pudo ocultar su ilusión tras la victoria. “Es una locura. Yo estoy acá y formo parte de esto. Es una maravilla. No sé qué más decir. ¿Wozniacki o Collins? A ninguna de las dos las he enfrentado. Con la que me toque. Hay que entrar a luchar y guerrear hasta el final. Vamos Colombia que seguimos vivos“.