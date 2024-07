La representación femenina le ha dado muchas alegrías a Colombia a lo largo de la historia de los Juegos Olímpicos, es por esto que se espera que en París 2024 no sea la excepción, teniendo en cuenta que son varias las cartas que tiene el país en diferentes disciplinas para conseguir una presea que le dé una alegría a la nación.

Una de las deportistas que es candidata a ganar una medalla en las justas olímpicas, es la ciclista Martha Bayona, quien se ha destacado como una de las mejores en el ciclismo de pista, así lo dicen algunos de sus principales logros, como lo fueron los dos oros en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, la plata en el Mundial de Glasgow 2023 o el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2023 en San Salvador.

El perfil de Martha Bayona

Martha nació en la ciudad de Bucaramanga, en el departamento de Santander, y desde muy temprana edad empezó a practicar el ciclismo, esto con el gran apoyo de su padre. La deportista llega a los Juegos Olímpicos de Parísa sus 28 años, en búsqueda de cumplir el sueño de lograr una presea olímpica, lo que sería un gran logro para su destacada carrera.

“Él me empezó a apoyar con una bicicleta y me llevaba a festivales. Luego, a los nueve años, fui por primera vez al velódromo. Tuve una caída y no volví a montar como en dos años”, dijo Bayona en una entrevista para Señal Colombia.

Martha Bayona de Colombia en el Ciclismo de Pista velocidad en los Juegos Panamericanos 2023. Foto: Imago.

Allí mismo, contó la razón por la que eligió el ciclismo de pista por encima de la ruta: “Me iba mejor en la pista, me gustaba más en el velódromo y me gustaba más la bicicleta de pista, que de la de ruta. Ahora hago la ruta, pero solo por entrenamiento, para resistencia. La ruta no me gusta porque solo ganaba metas volantes y la idea es ganar una etapa o la general. Siempre eran las metas volantes y me fui con la pista”.

¿Cuándo compite Martha Bayona en los JJ. OO?

El debut de Martha Bayona en los Juegos Olímpicos de París 2024, se dará el próximo miércoles 7 de agosto en la ronda clasificatoria del keirin a las 6:25 AM, hora de Colombia. Mientras que el 9 de agosto, pero a las 7:00 AM, en la ronda de clasificación de la prueba de velocidad.