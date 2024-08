No fue buena participación de Fernando Gaviria en el ómnium del ciclismo de pista en los Juegos Olímpicos. Criticó a las entidades.

Fernando Gaviria en competencia en París 2024. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)

Tras la prueba del ómnium, Fernando Gaviria habló con Caracol Sports y criticó muy duro al Comité Olímpico Colombiano y la Federación Colombiana de Ciclismo. En sus palabras, básicamente dice que falta más apoyo durante todo el proceso, no solamente en el último año previo a la competencia.

No fue buena participación de Fernando Gaviria en el ómnium y desde un principio estuvo lejos de alguna opción de medalla y en las cuentas de la delegación colombiana, ‘El Hijo del Viento’ no estaba. Gaviria entra al resumen del ciclismo de pista en estos Juegos Olímpicos, pues por ejemplo, Marta Bayona también quedó fuera, en el keirin, cuando era candidata.

Fernando Gaviria fue otro de los deportistas que representó a Colombia en los Juegos Olímpicos de París 2024. El ciclista antioqueño dejó a un lado las competencias de ruta con el Movistar Team y se enfocó en las pruebas del ciclismo de pista, principalmente en el ómnium, donde no le fue bien.

