Una jugada rápida, en medio de una distracción defensiva, le fue suficiente a Canadá para que cobrar a y sentenciara el 1-0 final. De esta manera, la Selección España será el próximo rival de Colombia en los Juegos Olímpicos. El sábado 3 de agosto, a partir de las 10:00 am, hora colombiana, se realizará el compromiso en Lyon. El ganador clasificará entre las cuatro mejores de París 2024 y enfrentará a la ganadora entre Francia y Brasil.

Colombia vs. Canada en París 2024. (Photo by Marc Atkins/Getty Images)

Colombia mostró carácter ante Canadá, pero se sintió la ausencia de Mayra Ramírez (suspensión) y Catalina Usme (lesión) . El equipo de Marsiglia no pudo reaccionar ante la táctica canadiense, que de a poco fue metiendo a la ‘Tricolor’ en defensa, muy lejos de al menos empatar el compromiso.

El objetivo de la Selección Colombia era pasar a la siguiente fase entre las dos primeras del grupo, pero se tuvo que conformar con el tercer puesto de la zona y de esta manera queda cruzada con la Selección España, una de las mejores del mundo y gran favorita a la medalla de oro. Se tenía que al menos empatar contra unas canadienses que no titubearon y salieron por el triunfo.

La Selección Colombia Femenina le hizo frente a una aguerrida, favorita y herida Canadá en el torneo de fútbol femenino de los Juegos Olímpicos de París 2024. Por la última fecha del Grupo A y s in Mayra Ramírez ni Catalina Usme , el equipo colombiano se presentó ante las canadienses y por más que lucho, no pudo evitar la derrota en Niza, pero clasificó a cuartos de final.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.