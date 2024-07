Inician los Juegos Olímpicos de París 2024 y un total de 89 deportistas colombianos estarán presentes en el gran evento. Uno de ellos es Luis Felipe Uribe, clavadista que tendrá su primera participación olímpica y que cuenta con una impresionante historia de superación.

Luis Felipe Uribe será uno de los atletas que representarán a Colombia en estos Juegos Olímpicos de París 2024. El clavadista nacido en Risaralda, Pereira, competirá en la disciplina de salto, en la modalidad de trampolín de 3 metros. Su historia ha conmovido a todo el país.

Al ser clavadista, se da por hecho que el atleta mantiene una relación cercana con el agua. Sin embargo, este no era el caso del colombiano de 22 años, quien ha confesado que llegó incluso a tenerle fobia al agua, miedo que fue superando con el paso de los años hasta llegar a ser uno de los referentes del país en una disciplina acuática.

En distintas entrevistas, Uribe ha contado cómo fue su acercamiento a los trampolines. Sus padres trabajaban en el mantenimiento de piscinas olímpicas, llegando a vivir debajo de las gradas de una piscina. Su fobia al agua fue un gran obstáculo, pero logró superarlo y convertirse en clavadista olímpico.

Luis Felipe Uribe, clavadista en los Juegos Olímpicos de París 2024 (Getty)

La primera gran aparición del colombiano en competiciones de alto nivel fue en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Allí, consiguió una medalla de bronce en el trampolín de 1 metro, medalla de plata en trampolín de 3 metros y otra medalla de plata en trampolín de 3 metros sincronizado.

Historia de superación

En una entrevista con El Tiempo, Uribe habló de sus acercamientos al trampolín. “Mi papá (Luis Alberto Uribe) es desplazado del área de Antioquia, vivió en Urabá. Siempre ha trabajado duro, pero el conflicto armado no lo dejó progresar. Él salió hacia Pereira en busca de mejores oportunidades y ahí conoció a mi mamá (Mercedes Bermúdez). Ellos no tenían mucha accesibilidad económica y les tocó adaptar un espacio de 7 metros de largo por 5 de ancho para vivir con mis hermanos en camarotes, en el interior de las instalaciones, justo debajo de la gradería del escenario”.

El de Pereira resaltó que vivió gran parte de su infancia en una piscina, siendo ese el origen de su fobia. “Nosotros vivimos ahí varios años de mi niñez, esa era nuestra casa y nuestro hogar. Mis papás decidieron que yo tenía que aprender a nadar para que no ocurriera un accidente en las piscinas porque ellos trabajan ahí, pero estaban muy ocupados. A mí me daba mucho miedo el agua“.

El clavadista confesó que fue su hermana la que lo inspiró a superar sus miedos. “Muchos entrenadores, que conocían a mis papás, se ofrecieron a enseñarme. Yo hacía el calentamiento y todo lo básico, pero cuando me tenía que meter al agua salía a correr, me volaba, me escondía, no me gustaba. Una vez le pedí a mi mamá dinero y me dio 500 pesos, con esa moneda le pagué al profesor la clase y le dije: ‘Yo le pago la clase, pero al agua no me voy a meter’ (risas). No sé por qué esa fobia, mi papá en su momento fue instructor de natación, y mi mamá en el embarazo nadó mucho tiempo, mis hermanos también son nadadores, pero no sabía por qué me daba tanto miedo. A los 5 años tuve la oportunidad de ver a mi hermana (Viviana) practicar clavados y me gustó porque era diferente ver lo que se hacía en el aire. Empecé a tirarme desde los 3 metros sin saber nadar, con flotadores en las manos y la cintura, tirándome de las alturas empecé a dejar ese miedo y aprendí a defenderme en el agua“.

“Me daba mucho miedo, pero es curioso, me daba más miedo caer y que se me fuera el flotador y ahogarme que mirar la altura y tirarme, desde ahí arrancó mi carrera. Empecé a soltar ese miedo y comencé con este proceso formativo que se hace con los niños” añadió el representante de Colombia en estos Juegos Olímpicos.

¿Cuándo compite Luis Felipe Uribe en París 2024?

De momento, no está confirmado el cronograma oficial de saltos de los Juegos Olímpicos de París 2024. El inicio de los preliminares de trampolín masculino está agendado para el martes 6 de agosto. Las semifinales se llevarán a cabo el 7 de agosto, para luego definir a los medallistas el 8 de agosto.