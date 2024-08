La deportista colombiana no ocultó su tristeza por no conseguir su paso a la final.

Mariana Pajón quedó eliminada de los Juegos Olímpicos de París 2024, después de una desafortunada carrera, la cual la dejó sin ninguna posibilidad de ir por una medalla, algo que no había ocurrido en sus presentaciones en las últimas tres olimpiadas, pero a pesar del resultado, los colombianos han expresado su aprecio a la antioqueña.

La ‘Reina del BMX’ tenía que entrar por lo menos en el sexto lugar en el último heat, carrera en la que salió muy bien, pero desafortunadamente en la primera curva, la australiana se le atravesó en el camino y por poco la hace caer, haciéndola perder el impulso que llevaba, por lo que la colombiana terminó de séptima y quedó eliminada de los JJ. OO.

El conmovedor llanto de Mariana Pajón

Después del final de la carrera que terminó con el sueño de la final, Mariana habló con los medios de comunicación, allí no pudo ocultar su tristeza por no poder meterse en la final, por lo que no logró contener el llanto, el cual tuvo durante varios minutos en las entrevistas que dio, en lo que fue una frustración para la deportista.

Las imágenes de Pajón, desconsolada, desató mucha tristeza en los colombianos, los cuales han expresado por medio de sus redes sociales todo su aprecio a la multicampeona del BMX, quien es considerada por muchos como la mejor deportista colombiana de todos los tiempos, siendo una leyenda del país.

Mariana Pajón en los Juegos Olímpicos de París 2024. Foto: Imago.

“Todo el camino fue complejo, aguante lo que más pude, para llevar la bandera del país a lo más alto… Lo di todo, pero no se dio“, dijo Mariana en medio del llanto, después de la eliminación, en donde también le agradeció el apoyo a sus fanáticos y aseguró que su intención era la de conseguir una nueva presea para el país y dejó la puerta abierta para continuar compitiendo.

Las medallas de Mariana Pajón

De esta manera, Mariana Pajón por primera vez desde que participa no logró una medalla en unos Juegos Olímpicos, tras las conseguidas en Londres 2012 con el oro, nuevamente se puso el oro en Río de Janeiro 2016 y la plata en Tokio 2020, por lo que ahora la duda es saber si le alcanzará para estar en Los Ángeles 2028.