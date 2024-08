“La medicina es conocimiento, no es opinión… Un pasaporte puede darnos la oportunidad de ser hombres, y mañana, cuando regrese a Atenas, podré ir a mi gobierno y cambiar mi nombre de Ioannis a Ionnia. Eso ¿Significa que mañana seré mujer? Por favor, la naturaleza y el mundo biológico no cambian”, agregó el funcionario griego.

Como se menciona, no hay evidencia clara que certifique si se trata de atletas transexuales o si se trata de mujeres biológicas con hiperandrogenismo. Lo cierto es que la Asociación Internacional de Boxeo asegura tener pruebas que muestran que Imane Khelif y Lin Yu-ting son del género masculino por naturaleza, lo que colocaría al Comité Olímpico Internacional bajo la mira.

Por un lado, están las dudas y especulaciones por su condición y naturaleza física, por el otro, el tema del aumento de testosterona abre un mar de especulaciones entre los directivos de las entidades deportivas y las pruebas médicas, que no son del todo claras, hasta el momento.

Imane Khelif celebra una victoria en París 2024. (Photo by Richard Pelham/Getty Images)

Este retiro de la boxeadora italiana abrió una mar de especulación en el mundo y comenzó a enfrentar las posturas del Comité Olímpico Internacional y la Asociación Internacional de Boxeo. Ambas entidades encuentran sus argumentos y no hay una prueba clara de qué es lo que sucede con las dos atletas. Por ahora, Imane Khelif y Lin Yu-ting siguen en competencia y están a puertas de la medalla de oro en París 2024.

