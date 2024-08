Por otra parte, el caso del boxeo es más complejo y en 2025 se definirá si sigue o no con el COI, debido al escándalo por la actividad de Imane Khelif en categorías femeninas.

La conclusión, hasta el momento, es que el levantamiento de pesas sigue en el programa olímpico. Seguramente, esa decisión está en riesgo si se descubren casos de dopaje en París 2024. No cabe duda que sería un ‘golpe bajo’ para el deporte colombiano.

En las redes sociales, apenas comenzaron las competencias de halterofilia en París 2024, se avivaron los rumores de que el levantamiento de pesas iba a dejar de ser un deporte olímpico en los próximos años. El COI no está del todo contento con esta especialidad. Incluso, en el 2021, el Comité puso esta disciplina en ‘lista negra’ junto al pentatlón y el boxeo.

Yeison López al momento de recibir la medalla de plata. (Photo by Lars Baron/Getty Images)

A nivel global, las cosas no van del todo bien con la halterofilia. El Comité Olímpico Internacional (COI) no le quita los ojos de encima a este deporte y se encienden las alarmas en Colombia. El levantamiento de pesas corre muchos riesgos y le podría estar pasando algo parecido a lo del patinaje. Las decisiones podrían alterar el ciclo olímpico y cambiar por completo los planes del COC, Ministerio del Deporte y Federación (FEDECOLPESAS).

