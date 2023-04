Millonarios sigue a la expectativa de lo que pueda pasar en un futuro cercano con Óscar Cortés, una de las grandes figuras de este semestre del conjunto ‘embajador’. Su excelente momento con el equipo, las buenas participaciones que han estado llenas de goles, asistencias y jugadas de lujo, lo tienen a la espera de lo que pueda pasar las próximas semanas, pues seguramente estará convocado por la Selección Colombia para jugar el Mundial Sub-20 en Argentina.

Tras el triunfo sobre el América de Cali, a Alberto Gamero le preguntaron en rueda de prensa sobre si van a prestar al jugador para unirse al combinado nacional, a lo que respondió que no dependía de él, sino que de la decisión y lo que pensará el futbolista.

“No es que Gamero tenga la última palabra. Soy el técnico y tengo que mirar que el jugador tiene un anhelado y la institución tiene un patrimonio. Aquí la única persona que puede decidir es el jugador porque hay un Mundial. Somos colombianos y queremos que a la Selección Colombia le vaya bien y lleve a los mejores jugadores y ahí está Óscar Cortés. Si yo me opongo que él vaya a la selección, el país me cae a mí. Pero si lo dejo ir, la hinchada de Millonarios me cae”.