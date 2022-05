El reconocido periodista Antonio Casale explotó contra Fernando Uribe, delantero actual de Junior de Barranquilla y quien pasó por Millonarios, donde era muy querido por la hinchada. En meses pasados, a comienzos de año 2022, se conoció el negocio entre el jugador y el club barranquillero y todo se concretó.

Incluso con molestias musculares, Junior de Barranquilla lo firmó y ahora es el delantero alterno a la gran estrella Miguel Ángel Borja. En ese momento, la crítica desde Millonarios y su hinchada no se hizo esperar, en momentos cuando más se le creía a Fernando Uribe, que era muy querido en el equipo bogotano.

La dura crítica de Antonio Casale se dio luego de que Fernando Uribe se pronunciara por lo que pasó en el "partido" entre Jaguares de Córdoba e Independiente Medellín. El delantero mandó un polémico mensaje que generó la reacción del reconocido periodista hincha de Millonarios. Fue tanto que hasta Carlos Antonio Vélez también mandó sus dardos.

Casale no se guarda nada y explota contra Fernando Uribe

"He estado pensando en lo siguiente, Fernando Uribe, el mercenario que juega fútbol muy bien. Y esto es una opinión personal para alimentar el debate, cierto es que no tiene presentación lo del sábado (Jaguares vs. DIM), eso no tiene presentación. Pero Fernando Uribe no puede estar promoviendo que le arranquen la cabeza a los directivos por cada peso que se aparezca y no teman en tomar decisiones", dijo Antonio Casale en el programa En La Jugada de RCN Radio.

"Porque al señor Uribe se le olvida que alguien le dio la oportunidad de jugar fútbol profesional algún día y fue uno de esos a los que él le arrancó la cabeza, como lo dice tácitamente en el trino que puso... No se le puede olvidar que en Millonarios nadie quería tenerlo, nadie lo quería contratar y Millonarios lo hizo visible y después se fue por otra plata... Uno no puede promover que se arranque la cabeza a los que promueven el empleo", agregó Casale.

"La verdad es que esto es salido de cualquier tono. Un señor que además no es la primera vez, él siempre busca tratar de salir libre de los equipos y haciendo problemas entre los directivos con millones de dólares de por medio", finalizó el periodista.