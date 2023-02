El mítico Óscar Córdoba habló muy duro de Millonarios en una entrevista, incluso en esas mismas palabras, el exarquero comentó que Santa Fe, rival de patio del equipo azul, es un club mucho más relevante, por el hecho de que es campeón de la Copa Sudamericana. Las reacciones y las críticas no se han hecho esperar.

En Twitter, la cuenta encargada de desempolvar el clip de video fue 'Out of context fútbol colombiano', con más de 30 mil seguidores, que de inmediato agitó las redes y generó muchas reacciones, burlas y críticas con gran dosis de polémica por las fuertes palabras de Óscar Córdoba contra Millonarios.

"Millonarios hace mucho tiempo no es trascendental a nivel internacional, entonces no lo tienen como referencia, la gente sabe que Millonarios juega en Bogotá y le tienen más miedo a la altura que a Millonarios, eso no puede ser, es más, la gente reconoce más a Santa Fe en este momento porque ganó la Copa Sudamericana hace poco", dijo Óscar Córdoba en diálogo con Rincón Capitalino el 13 de mayo de 2020.