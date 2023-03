Diego Herazo fue uno de los jugadores que más se destacó en el empate entre Deportes Tolima 1-1 Millonarios, mostrando muy buenos movimientos y exigiendo al arquero Juan Moreno, que terminó siendo la figura del equipo 'azul', evitando la derrota de los capitalinos, en lo que fue un duelo mano a mano entre el atacante y el golero.

Herazo finalmente pudo vencer a Moreno, después de varias oportunidades, marcando un fantástico gol de tiro libre al minuto 85 y que le dio el empate a los 'Pijaos', anotación que fue festejado por el delantero con algunos gestos que iban contra la hinchada de Millos, que lo criticaron mucho en su reciente paso por el 'azul', debido a que no pudo marcar los goles esperados.

Pues el'Tanque' habló en una entrevista para el programa 'Vbar' de la emisora Caracol Radio, allí explotó con todo contra el conjunto capitalino, del que aseguró quería sacarse la espina y marcarle un gol: “Quería marcar y quería celebrárselo a ellos y mostrarles que allá tenía mucho por dar, estando acá en Tolima tuve la posibilidad de demostrarles y mostrar todo lo que tengo por dar... uno siempre da lo mejor de uno y a veces no se dan las cosas y siempre le echan el agua sucia a uno, que uno como delantero no es y hay que demostrar cuando uno lo tiene de rival”.

Además, Diego también apuntó contra sus excompañeros en el 'azul', ya que no le hacían las asistencias suficientes para marcar: “Es una diferencia entre Millonarios y Tolima. Uno se pone a ver el delantero de Millonarios y si muchos tienen una opción de gol porque no hay quién le ponga el balón, yo tengo ahora más opciones de gol porque los compañeros me lo ponen. Castro ayer cuántas tuvo, una que la mandó por arriba, ¿cuántas tuve yo?... No me gusta hablar casi de eso, pero el problema no son los delanteros, sino quien les ponga las opciones de gol, uno está ahí, pero si no te ponen las opciones de gol cómo los vas a hacer”.

Aquí las 'picantes' palabras de Herazo contra Millonarios: