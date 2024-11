Richard Ríos le regaló su camiseta a una pequeña hincha en Barranquilla y así reaccionó

about richard rios

about richard rios

Por lesión de Jefferson Lerma, Richard Ríos tuvo que hacer tándem con Juan Camilo Portilla en la doble fecha de Eliminatorias Conmebol contra Uruguay en Montevideo y Ecuador en Barranquilla. El volante del Palmeiras brasileño se sigue destacando como alguien clave en la jerarquía en el grupo de Néstor Lorenzo y no solo eso, sino que sigue ganando fanáticos por sus gestos y alegría más allá de la cancha.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.