Millonarios no pudo vencer a Águilas Doradas y empató 2-2, resultado que no dejó nada conforme a gran parte de la hinchada, que esperaba un triunfo en condición de local y así poder pasar el trago amargo que fue la eliminación de la Copa Conmebol Libertadores con Atlético Mineiro, es por esto que tras el mal resultado, las críticas apuntaron contra el entrenador Alberto Gamero.

El club bogotano no pudo superar al cuadro antioqueño, a pesar de haber estado arriba en el marcador 2-0, pero el equipo no mostró un gran juego y gran parte de la culpa la afición se la están echando al técnico samario, al que le cuestionan los cambios que realiza y algunos planteamientos que no terminan siendo eficaces para conseguir los resultados.

Es por lo anterior y el no haber ganado títulos importantes de Liga, es que muchos hinchas del 'embajador' ya no aguantan más y piden la salida de Gamero, pero otros le siguen dando un poco de espera y le pusieron una fecha, en donde aseguran que si no queda campeón del campeonato apertura 2023, debe irse porque solamente ha fracasado.

"Si no queda campeón en junio, don Alberto Gamero, por favor desde ahora se le piden 5 gramos de dignidad e irse de la institución que supuestamente ama, pero en la que no ha hecho otra cosa que fracasar. Esto es Millonarios si no va a poder, listo, en junio adiós", dijo un aficionado del 'azul' en su cuenta de Twitter.

De momento, en la dirigencia de Millonarios está a gusto con Gamero, a pesar de no salir campeón, por lo que al contrario del pensamiento de muchos hinchas, lo que piensan es renovarle contrato, ya que ha cumplido con los objetivos que se ha propuesto el club desde la dirigencia.