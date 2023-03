La hinchada de Millonarios ha estado en el ojo del huracán en los últimos días, debido al feo comportamiento que tuvo con un niño que fue maltratado en la tribuna y le tocó salir en medio de insultos y botellas que le caían desde las gradas, situación que ha sido rechazada por la mayoría de seguidores del fútbol colombiano y por la que piden que sean sancionados.

Precisamente sobre una de las barras de Millos habló el exjugador de la Selección Colombia y considerado uno de los mejores porteros de la historia del país, Óscar Córdoba, el cual reveló que cuando estuvo en el club bogotano, le tocó vivir un incómodo momento, cuando se peleó con una de las barras, y esta le pidió dinero para que corearan su nombre.

“Me fui a Millonarios y tuve pelea con la hinchada, la famosa Blue Rain que porque no le pagué para que corearan mi nombre”, dijo Córdoba, en una entrevista con el periodista Ricardo 'Gato' Arce en su programa en el canal de YouTube 'Show del Gato'.

Córdoba contó que con la experiencia que tenía, decidió no acceder a las pretenciones de pagar: “Hermano, jugué más de 20 años de profesional y si tengo que pagar para que griten mi nombre, creo que fue tiempo perdido. Así que no pagué. Si querían gritar que gritaran, no tengo ningún problema”.

Cabe recordar que Óscar tuvo dos pasos por Millonarios, el primero en la temporada 1991-1992 y la segunda en el 2008-2009, esta última ya en el retiro de su carrera y después de haber brillado en el mundo, especialmente con Boca Juniors de Argentina, club en el que es ídolo.