Millonarios se ha convertido en uno de los equipos colombianos que más ha vendido futbolistas al exterior en los últimos años, esto debido al buen trabajo que ha hecho la cantera y el entrenador Alberto Gamero promoviéndolos al primer equipo, además de algunas contrataciones que han rendido y después se van.

Las dos últimas ventas del club 'azul', fueron las de Carlos Andrés Gómez a la MLS de Los Estados Unidos y Daniel Ruiz al Santos de Brasil, por lo que se espera que el próximo en salir sea Óscar Cortés.

El talentoso atacante brilló con la Selección Colombia Sub 20 en el Sudamericano, lo que generó que varios ojeadores de algunos clubes del exterior, se interesaran en él y lo estén rastreando para llevárselo dentro de poco tiempo.

Sobre una futura salida, Cortés fue muy sincero y piensa en grande, asegurando que su deseo es ir al Real Madrid o a un equipo importante de la Premier League de Inglaterra, como contó en una entrevista para el programa 'Vbar' de la emisora Caracol Radio.

"Yo llegué a los 17 años a la escuela de Millonarios. Estuve en Tumaco FC, ahí me fue a ver Óscar Moreno en el Torneo de las Américas y de ahí me trajo al club. Por ahora hay que estar concentrado acá, hacer un buen torneo, que las cosas salgan de la mejor manera. Con el favor de Dios, ojalá se dé la posibilidad de jugar en el exterior. Me gustaría en el Real Madrid, pero también competir en la Premier League", dijo Óscar.

De momento, Cortés buscará seguir brillando con Millonarios y poder salir campeón, además de poder realizar un buen papel con la Selección en el Mundial Sub 20 en Indonesia, lo que le abriría mucho más las puertas en el fútbol de Europa.