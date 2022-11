Julio Comesaña dejó de ser el técnico del Junior de Barranquilla, noticia que sorprendió a muchos, incluido el propio entrenador, que dejó algunas 'perlas' ante la prensa hablando de su salida.

El uruguayo cuestionó su salida del club 'tiburón', pero también tuvo algunas palabras para referirse a Millonarios, equipo que le ganó la final de la Copa Colombia y del que aseguró festejó ese título como si hubiera ganado la Champions League.

“Ganó un campeonato que si lo ganamos nosotros, ¿saben qué me hubieran dicho? ‘Es una copita, ahora hay que ganar la Liga’. Millonarios lo festejó como si fuera la Champions. Y se blindaron, todo el mundo, hasta la prensa. Tenía que ganar Millonarios y ganó, está bien. Merecidamente”, dijo Comesaña.

Además, el entrenador afirmó que el club 'azul' de Bogotá puede jugar muy bien a nivel local, pero en el ámbito internacional le meten cuatro goles

"Acá hay un equipo que jugando es el más colombiano de todos: Millonarios. De pronto juega a nivel internacional con ese mismo equipo, jugando bien y le meten 4 goles".

Finalmente, Julio indicó que del 'embajador' dicen cosas que ni siquiera se las dicen al Manchester City, aunque aceptó que sí son mejores en la actualidad del Junior.

“Nosotros hubiéramos ganado una copita, esa es la realidad. De Millonarios llevo escuchando las cosas que no he escuchado ni del Manchester City. Nosotros perdimos así con ellos y acá le ganamos 1-0. Y el otro día, en el primer tiempo, sin delanteros porque no había nadie (Pajoy estaba de 9), le teníamos que haber hecho un gol primero nosotros. Yo no veía tanta diferencia. Sí, hoy son mejores que nosotros, claro que son”.

Aquí el video de las 'picante' palabras de Comesaña sobre Millonarios: