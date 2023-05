La novela entre Óscar Cortés, la Selección Colombia y Millonarios, parece haber terminado. Todo indica que el jugador ‘embajador’ sí iría al Mundial Sub 20 que se disputará en Argentina. Cuando el club había dio que no lo prestaba, pues era un jugador importante para las aspiraciones de la institución en las diferentes competencias, salió a la luz un reglamento que prácticamente lo obliga a sumarse al combinado nacional.

Esta semana ha sido todo un tema de debate, pues esta Copa del Mundo no es obligatoria para la FIFA, pero sí para la Federación Colombiana de Fútbol, la cual le dio la autorización al entrenador Héctor Cárdenas de sumarlo a la lista de convocados. Si bien no es oficial, todo conlleva a que Cortés jugará este miércoles su último partido con el ‘embajador’.

De confirmarse su participación con la Selección Colombia en el Mundial, tendría que sumarse a la ‘tricolor’ casi que de inmediato, pues están todos citados para el reunirse desde el 5 de mayo para iniciar trabajos de preparación. La fase de grupos iría desde el 21 de mayo al 27 y de llegar a clasificar, todo se extendería hasta junio dependiendo los resultados que vayan obteniendo.

Además, como se ha dado a conocer, Cortés estaría con Millonarios solo esta temporada, pues al parecer ya se encuentra negociado con un club de Europa, por lo que el compromiso ante América MG por la Copa Sudamericana sería su último partido y se perdería los siguientes partidos, dependiendo cómo le vaya en el Mundial con la Selección.

+LOS PARTIDOS QUE SE PERDERÍA ÓSCAR CORTÉS CON MILLONARIOS

Millonarios vs Santa Fe – Liga, fecha 18 - 7 de mayo

Millonarios vs Envigado – Liga, aplazado – 3 de mayo

Boyacá Chicó vs Millonarios – Liga, fecha 19 - 13 de mayo

Millonarios vs La Equidad – Liga, fecha 20 - 17 de mayo

Cuadrangulares que inician el 21 de mayo

Millonarios vs Peñarol - Copa Sudamericana - 23 de mayo

América MG vs Millonarios - Copa Sudamericana - 6 de junio