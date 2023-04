Millonarios le muestra el poder de su hinchada a Defensa y justicia en El Campín de Bogotá, donde se juega el partido por la primera fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana 2023. El gigante azul se vio acompañado por su gente y busca con su jerarquía la primera victoria en la fase de grupos.

La previa no pudo ser mejor, la hinchada de Millonarios fue llenando las gradas y así las fue pintando de azul, para amedrentar a Defensa y Justicia de Argentina, que no descarta la victoria en El Campín. El equipo dirigido por Alberto Gamero, lucha ante un aguerrido rival que no cedió en la posesión e intenta hacer daño.

Las redes sociales han sido la vitrina para observar cómo es la fiesta en El Campín de Bogotá, donde los hinchas alientan con trapos, cánticos y mucha fuerza. Monumental recibimiento para el gigante azul que aún sigue en la pelea por dar un gran golpe en esta edición de Copa Sudamericana, donde comparte con Peñarol y América MG de Brasil.