No van ni cinco minutos de partido y Pereira vs. Millonarios se tuvo que suspender

El partido Deportivo Pereira vs. Millonarios, por la segunda fecha de la Liga Colombiana I-2023, se tuvo que suspender inmediatamente por algunos rayos que caían cerca del estadio Hernán Ramírez Villegas. El clima forzó la decisión del árbitro Luis Matorel. El compromiso no llevaba no cinco minutos de jugado.

Vale resaltar que antes de comenzar el juego, ya había llovizna en el estadio y los rayos iniciaron casi de inmediato, la pelota seguía su trámite hasta que sobre el minuto tres, aproximadamente, el juez tomó la decisión de detener el compromiso y los jugadores tuvieron que regresar al camerino.

Vale resaltar que Millonarios juega la segunda fecha contra el actual campeón del fútbol colombiano. El técnico Alberto Gamero le dio la primera titularidad oficial a Leonardo Castro, el actual goleador, además de Daniel GIraldo en el centro del campo y Juan Moreno en la portería sustituyendo al convocado Álvaro Montero.