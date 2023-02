Persona confundida con Wilmar Roldán implora que no lo insulten más

Wilmar Roldán es uno de los referentes del arbitraje colombiano en la actualidad. El juez central es el más solicitado para los partidos de alto nivel, no solo de la Liga Colombiana, sino que también de los torneos continentales. Si bien, como es costumbre con todos los jueces, es insultado en todos los estadios del país, pero también hay quienes reconocen y destacan su labor.

El antioqueño fue protagonista de uno de los hechos más bochornosos que se ha vivido en el Fútbol Colombiano en los últimos años. Fue el juez asignado para el partido entre el Deportes Tolima y Millonarios que terminó suspendido luego de que un hincha ingresara al terreno de juego para agredir a Daniel Cataño.

El central tuvo declaraciones que no gustaron en los aficionados, pues quería darle continuidad al juego luego de lo que había ocurrido, pues algunos aseguraban que no había garantías para darle inicio al compromiso. En redes sociales llegó a ser tendencia con varios comentarios llenos de críticas.

Uno de los afectados no fue directamente el árbitro, sino una persona en Twitter con su mismo apellido y un nombre similar que implora a los demás usuarios que lo dejen de insultar. Además, lamenta lo sucedido con Daniel Cataño: “lamento mucho lo que sucedió ayer entre millonarios y tolima pero les agradezco que dejen de madrearme y confundirme con WilmAr Roldán. Yo NO soy árbitro de fútbol ni he expulsado a nadie”.