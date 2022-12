Millonarios ya conoce su rival de la fase II de la Copa Libertadores luego del sorteo que se realizó este miércoles para conocer las llaves de los equipos que buscarán un cupo a la fase de grupos. Al conjunto ‘embajador’ le tocó un rival que sobre el papel es asequible, inicia de visitante y cierra la serie en condición de local.

Universidad Católica de Ecuador será el primer obstáculo pensando en el objetivo de seguir avanzando, de lograrlo, tendrán que jugar la siguiente fase que saldrá del partido entre Carabobo de Venezuela y Atlético Mineiro de Brasil. Ahí se define quién va a fase de grupos del certamen y quién va a la Copa Sudamericana.

En este caso analizamos y les contamos todos los detalles del cuadro ecuatoriano, equipo del que poco se conoce a nivel internacional al no tener tanto recorrido, pero que ha tenido un papel importante en su país con un presente inolvidable en las diferentes competencias en el rentado nacional.

La U. Católica de Ecuador es un club fundado en 1963 en Quito, no es un equipo grande, cuenta con poca hinchada y su historia ha estado llena de altibajos pasando por la tercera, segunda y primera categoría del balompié local. No tiene títulos de Liga, llegó dos veces a la final y las perdió, una en 1973 y otra en 1979. Sus únicos títulos pasan por, tres de las ocho finales disputadas en la Serie B de Ecuador, una en la Segunda Categoría de Ecuador y cinco entre torneos provinciales y amistosos.

Es un equipo que en el presente viene en constante crecimiento, hizo una gran campaña en la Liga ecuatoriana, por poco disputa la final, no se le dio, pero demostró buen fútbol. Tiene una buena base de jugadores, se preocupan por las inferiores y tiene un proyecto a futuro. Si bien, no es un equipo con buena hinchada, la cantidad que hay siempre acompaña.

En cuanto a su rodaje internacional, esta será su quinta participación en Copa Libertadores y la número 12 sumando la Copa Sudamericana. En el máximo certamen continental no ha pasado de la fase de grupos, jugó un total de 20 compromisos, ganó seis, perdió nueve y empató cinco. Anotó 22 tantos y recibió 18.

Mientras que en Sudamericana jugó 26, ganó ocho, empató siete y perdió once. Alcanzó unos octavos de final con 31 goles a favor y 30 en contra. Su mayor goleada a favor en un torneo internacional fue en Sudamericana cuando goleó 6-0 Melgar de Perú en 2019, la peor derrota la sufrió en Copa Libertadores frente a Fluminense 4-0.

Si bien, aún no se ha dado a conocer la fecha del partido de ida entre Millonarios y Universidad Católica de Ecuador en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, está previsto para que se dispute entre el 21, 22 o 23 de febrero. Ya el juego de vuelta en territorio colombiano, se jugará a finales de febrero o principios de marzo, ya sea el 28, 1 o 2, siendo esta la primera vez que se enfrenten estos dos equipos.

+ Todos los partidos de la Fase II de la Copa Libertadores

Carabobo (VEN) - Atlético Mineiro (BRA) - C1

Sport Huancayo (PER) vs Nacional (PAR) - Sporting Cristal (PER) - C2

Deportivo Maldonado (URU) - Fortaleza (BRA) - C3

Nacional Potosí (BOL) vs El Nacional (ECU) - Medellín (COL) - C4

Magallanes (VEN) - Always Ready (BOL) - C5

Curicó Unido (CHI) - Cerro Porteño (PAR) - C6

Boston River (URU) vs Zamora (VEN) - Huracán (ARG) - C7

Universidad Católica (ECU) - Millonarios (COL) - C8