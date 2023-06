Millonarios juega este miércoles el partido de ida de la gran final de la Liga Colombiana 2023-I ante Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot desde las 8:00 p.m. El país vivirá la final más importante de la historia de su fútbol entre los dos equipos más grandes y ganadores de Colombia. Además, los de mayor hinchada.

Alberto Gamero sabe lo que se juega y está mentalizado en sacar un buen resultado en territorio antioqueño. En rueda de prensa previo al partido, le hicieron varias preguntas, pero una que llamó la atención fue sobre el partido del 89 y si lo tomaría como una revancha. El estratega sorprendió a todos con su respuesta.

“Fue un partido de Copa Libertadores, creo que eran 2 grandes equipos, los mejores equipos colombianos y hoy vamos a disputar un título. Siempre he tenido la tranquilidad de que me siento seguro con lo que estoy entrenando, me siento seguro con mi equipo, temor y miedo, nunca voy a tener. El equipo tiene que ir a jugar como me gusta, a proponer, a divertirse, a jugar una final. Hay 18 equipos eliminados, 2 clasificados y tienen que disfrutar eso, las finales son para disfrutarlas y jugarlas”, expresó Gamero.

También respondió sobre el supuesto favoritismo que tiene el ‘embajador’ por tener más tiempo de proceso que el rival: “Cuando vas a jugar contra Nacional, nunca te puedes sentir favorito. Tenemos confianza en lo que estamos haciendo, nos sentimos con la capacidad para pelear la final, pero no podemos demeritar que vamos a enfrentar a un buen rival… El sábado va a haber un campeón, vamos a buscar que seamos nosotros, pero son 2 equipos que hicieron buen torneo, pelearon la Liga y hoy están disputando la final”.