Stiven Vega es uno de los referentes de Millonarios desde hace varias temporadas, incluso, muchas veces hace de capitán del equipo ‘embajador’, su buen juego lo han tenido en lo más alto del club, pero las lesiones en los últimos años han afectado su rendimiento y en varias ocasiones la titularidad.

El ‘jefe’, como es conocido el volante, había regresado de una larga lesión y ahora tendrá que recuperarse de una nueva. Durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Colombia ante el Atlético Bucaramanga, tuvo que ser sustituido en la primera parte.

El volante disputó un balón aéreo y cayó mal sobre una de sus manos. Tuvo que ser inmovilizado y este viernes, el entrenador Alberto Gamero dio a conocer la gravedad de la lesión, aunque no tienen aún tiempo de incapacidad.

“Vega presenta una fractura de puño derecho” y deberá pasar por el quirófano para corregirla, fueron las palabras del estratega en charla con ‘El Alargue’ de Caracol Radio. También aclaró que: “Es una lesión que de pronto no le va a afectar mucho porque no es una lesión de músculo, no es una lesión ni de rodilla, ni de tobillo, ni nada. Él puede comenzar a hacer sus trabajos hasta con yeso, no hay ningún problema”.