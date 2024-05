Millonarios quedó eliminado de la Liga Colombiana I-2024, después de empatar 1-1 ante Deportivo Pereira por la jornada 5 del cuadrangular A, resultado que lo dejó sin posibilidades de poder seguir en la disputa de llegar a la final, por lo que sus hinchas están muy desilusionados por lo mostrado por el equipo a lo largo del semestre.

El duelo ente los ‘matecañas’ ha sido uno de los que mejor jugó, teniendo como referencia los últimos que ha disputado, por lo menos así se vio en el primer tiempo, pero después del segundo gol de Juan Carlos Pereira, el conjunto bogotano tomó una postura de defender la victoria que lo dejaba aún con vida.

Alberto Gamero respondió ante la pérdida de tiempo de Millonarios

Lastimosamente, el buen nivel que mostró el ‘azul’ en la primera parte, quedó opacada por la actitud que tomaron los futbolistas, los cuales se dedicaron a perder tiempo, echo que ha sido muy cuestionado, inclusive por los mismos hinchas de Millos, los cuales lamentaron que el equipo se dedicara hacer marrulla y no a jugar.

Pues al técnico Alberto Gamero le consultaron en la rueda de prensa, posterior al partido, sobre la actitud que tomaron sus dirigidos, los cuales buscaron cortar el juego, interrogante que no le gustó para nada el entrenador del ‘embajador’, el cual sorprendió con su respuesta, negando que sus futbolistas hayan perdido tiempo.

Daniel Ruiz de Millonarios ante Deportivo Pereira por la fecha 5, cuadrangulares de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2024. Foto: VizzorImage / Miguel Marín.

“En esa jugada, Darwin pega primero. Y después del gol, Pereira hace tiempo. Esto es fútbol. No me hablen de marrullería porque este equipo no es marrullero, este equipo sale a jugar fútbol. A Darwin tenían que haberlo expulsado”, expresó el técnico samario, palabras que generaron controversia, siendo muy cuestionadas.

Fuertes críticas a Millonarios

Y es que en las redes sociales, han sido muy fuertes las críticas contra el cuadro ‘azul’, debido al comportamiento de jugadores como Álvaro Montero y Daniel Ruiz, que buscaron perder tiempo, es por esto que lo han catalogado por ser “antifútbol”, “actitud de equipo chico”, entre otros comentarios contra el ‘embajador’.