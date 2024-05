El partido Millonarios vs. Bolívar de La Paz es válido por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. Los bolivianos son líderes del grupo E con 9 puntos de 9 posibles, mientras que el ‘Embajador’ es último con solamente un punto sumado. El juego se disputará en El Campín de Bogotá el próximo 8 de mayo a partir de las 9:00 pm, hora colombiana.

Según la periodista Claudia Helena Hernández, Mackalister Silva vuelve a la convocatoria de Millonarios para el partido contra el equipo boliviano. Asimismo, el defensa Jorge Arias también estaría habilitado y una de las grandes novedades sería el ingreso del extremo Brayan Campaz. La comunicadora también resalta que Delvin Alfonzo y Jhon Largacha no están para el compromiso en El Campín.

