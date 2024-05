Millonarios empezó con derrota ante el Junior de Barranquilla por el cuadrangular A de la Liga Colombiana I-2024, resultado que dejó molestos a los hinchas, debido a que quedó nuevamente evidenciada la falta de jugadores para el recambio en el equipo y lo corta que es la nómina, razón por la que se critica al entrenador Alberto Gamero.

El técnico de Millos ha sido blanco de muchos cuestionamientos, no solamente por no exigir refuerzos a la dirigencia, sino que también porque en las ruedas de prensa se muestra con muy poca autocrítica, algo que ha molestado a algunos fanáticos, que le piden más sinceridad al entrenador, que por momento no ha podido darle variantes en el juego al equipo.

La comparación de Alberto Gamero con Xavi

Precisamente por algunas declaraciones en las ruedas de prensa y la falta de autocrítica, fue que el reconocido periodista Gabriel Meluk, aseguró que Gamero era muy similar al entrenador del Barcelona, Xavi, quien también es muy criticado en España por las declaraciones que da en las ruedas de prensa, donde habla muy poco de los errores de su equipo y en ocasiones se enfoca en las fallas arbitrales.

“A veces las ruedas de prensa de Gamero se me parecen a las de Xavi en Barcelona”, dijo Gabriel, palabras con las que se mostraron de acuerdo muchos hinchas de Millonarios y de otros equipos, los cuales le cuestionan las declaraciones al entrenador, aunque algunos lo defienden indicando que seguramente en la interna sí le hace los cuestionamientos a los futbolistas.

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios ante Junior en la Liga BetPlay DIMAYOR I 2024. Foto: VizzorImage / Jairo Cassiani.

Lo que dijo Alberto Gamero, tras la derrota de Millonario con Junior

“Hablar de una superación, yo creo que es decir que Junior jugaba solo en la cancha y me parece que por lo menos en el primer tiempo tuvimos opciones como Junior. En el segundo tiempo, con el marcador Junior está más tranquilo y nosotros, por intentar un empate, nos descubríamos atrás. Las opciones claras las tuvo Bacca. Igual quisimos competir, buscar el empate y llegar e indudablemente que Junior se defendió bien”, dijo Gamero después del final del juego.

Y agregó: “No fue que Junior nos quitó el balón, le regalamos el balón, porque hubo muchos pases malos. En el segundo tiempo Junior se acomoda mejor, si no vimos a ese Millonarios de las fechas anteriores, tampoco es que haya sido un Millonarios desconocido, por momentos hicimos las cosas bien, por momentos Junior nos obligó a defendernos y tuvo sus opciones de gol. Son partidos de finales y se pudo empatar. Junior ganó bien“, sentenció el DT.