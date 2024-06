Actualmente, juega la Copa América 2024 con la Selección Panamá y trata de sobrevivir en el grupo C, donde aparecen los favoritos Uruguay y Estados Unidos, más Bolivia. Vale resaltar que de esta zona saldría el rival de cuartos de final de la Selección Colombia, siempre y cuando clasifique. Jovani Welch jugó 25 minutos en el debut contra los uruguayos, que fue derrota 3-1 en Miami.

Jovani Welch contra Uruguay. (Photo by Megan Briggs/Getty Images)

Millonarios, tras el golpe de Falcao García en el mercado de pases, busca reforzar su nómina con más juventud y jugadores que aporten balones al ‘Tigre’ y definir. La mira del club ‘Embajador’ se coloca en el segundo semestre de 2024, donde el objetivo no es otro que salir campeón y obtener cupo a Copa Libertadores para renovar por más tiempo el contrato con la leyenda de la Selección Colombia.

